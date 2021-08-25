Досвідчений центральний захисник Аділь Рамі продовжить кар'єру в складі Труа. Контракт розрахований до кінця сезону, повідомляє прес-служба клубу.

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Останнім клубом 35-річного француза була португальська Боавішта, з якою він припинив співпрацю майже місяць тому. Відтак, переможець чемпіонату світу 2018 року спробує допомогти новачку Ліги 1 зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Додамо, що за Труа виступає українець Микола Кухаревич. У трьох стартових турах команда набрала лише одне очко та посідає 18-те місце в турнірній таблиці.