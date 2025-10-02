Деякі футболісти "блаугранас" перед грою дозволяли собі самовпевнені заяви. Педрі сказав: "ПСЖ – одна з найкращих команд світу, але нас я вважаю найкращою". Ламін Ямаль зробив пафосну публікацію в соцмережах: "Я повернувся, і місія також".

Сейв Забарного у відеоогляді матчу Барселона – ПСЖ – 1:2

Втім, на полі сильнішим виявився ПСЖ, вирвавши перемогу 2:1. Хавбек парижан Вітінья пригадав гучні слова суперників: "Такі заяви часто робляться перед матчами, але нічого не відбувається. Нам байдуже. Ми просто хочемо грати. Ми перемогли і раді цьому".

Автор переможного гола Гонсалу Рамуш також задоволений: "Це неймовірна ніч. Ми – чемпіони Європи, це все, що я можу сказати. Якщо ти найкращий, ти маєш довести це на полі, а не розповідати про це".

Нагадаємо, після 2 турів Ліги чемпіонів ПСЖ набрав максимальні 6 очок, а Барселона залишилася з трьома пунктами.

