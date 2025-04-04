Бразилець у свій вихідний відвідував Барселону задля шопінгу. Коли Артур Мело повертався додому, невідомий підійшов до нього ззаду і вкрав його годинник.

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Як повідомляє Diario Sport, крадія чекала неподалік інша людина на мотоциклі. Фізично Артур Мело не постраждав, а лише злякався. Бразилець звернувся до органів правопорядку, і поліція взяла справу під свій контроль. Це не перший випадок пограбування півзахисника в Барселоні. У 2019 році двоє злодіїв з мачете увірвалися в його будинок.

Попри інцидент, Артур Мело був присутнім на тренуванні Жирони у п'ятницю, 4 квітня. Циганков і Ко у 30-му турі Ла Ліги зіграють проти Алавеса.

До слова, бразилець виступає за Жирону на правах оренди з Ювентуса. Він приєднався до команди у січні 2025 року. У поточному сезоні Артур Мело відіграв за "червоно-білих" у шести матчах.

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