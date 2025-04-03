Орган, що відповідає за всіх професійних арбітрів Англії (PGMOL), визнав відмову головного арбітра зустрічі Ліверпуль – Евертон (1:0) вилучити захисника "ірисок" Джеймса Тарковскі помилковою. Про це інформує Sky Sports.

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На 11-й хвилині одноклубник Віталія Миколенка сфолив проти півзахисника суперника Алексіса Мак Аллістера, за що отримав лише жовту картку. Захисник спочатку зіграв у м'яч, але характер подальшого руху відповідав критеріям серйозного фолу.

Нагадаємо, що судив цю зустріч Семюел Барротт.

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