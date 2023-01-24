Захисник Марселя Сеад Колашинац і його сім'я стали жертвами злочинних дій грабіжників.

20 січня Олімпік грав на Велодромі, суперником в 1/16 фіналу Кубка Франції був Ренн, який нова команда Маліновського здолала з рахунком 1:0.

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Як повідомляє 20minutes, просто під час матчу будинок Колашинаца пограбували. Сума збитків наразі невідома. У момент злочину вдома перебували дружина та донька Сеада, які отримали серйозний шок. На щастя, жертвами фізичного насильства вони не стали.

29-річний колишній гравець Шальке й Арсенала зумів стати одним із провідних гравців Марселя цього сезону: 21 матч, три голи та одна результативна передача.

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