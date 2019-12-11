Одноклубник Зозулі в захваті від українського форварда

Нападник Альбасете Хав'єр Акунья розповів про важливість Романа Зозулі для іспанського клубу.

"Я б хотів, щоб Роман зіграв проти Райо Вальєкано. Зозуля – наш гравець, ми його дуже добре знаємо та розуміємо, яка він людина.

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Українець – приголомшливий хлопець, мій друг, якого я люблю. Я хотів би, щоб він завжди був у моїй команді", – цитує Акунью офіційний сайт Альбасете.

Нагадаємо, Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через конфлікт із фанатами мадридського клубу.

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