Бешикташ домовився із Ноттінгемом Форест щодо оренди Жоти Сілви, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби вже досягнули домовленості – угода обійдеться "орлам" у 3 мільйони євро з правом викупу за 17. Португалець вже прибув до Туреччини для завершення переходу, де стане суперником Олександра Зубкова, Арсенія Батагова та Данила Сікана.

Варто додати, що Жота Сілва приєднався до Ноттінгем Форест лише рік тому з Віторії Гімараєш, відзначився 5 голами та 8 асистами в 38 матчах.

