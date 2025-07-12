Леандро Троссар близький до трансферу у Фенербахче – турецький гранд погодив умови переходу бельгійця, повідомляє The Sun. Арсенал готовий відпустити вінгера за 20 мільйонів євро, адже контракт гравця спливає вже за рік.

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Ключову роль у переговорах відіграв наставник турків Жозе Моурінью. За інформацією джерела, саме контакт із "Особливим" переконав Троссара прийняти пропозицію – португалець особисто представив гравцеві проєкт і своє бачення ролі Леандро в новій команді.

Попри те, що раніше Троссар був задоволений своїм становищем у Лондоні, перемовини щодо нового контракту зайшли в глухий кут. До того ж Арсенал готує масштабне оновлення атакувальної лінії.

"Каноніри" вже домовилися про трансфер Ноні Мадуеке з Челсі, а також розпочинають переговори щодо Еберечі Езе з Крістал Пелас.

Троссар приєднався до Арсенала в січні 2023-го з Брайтона й провів за клуб 124 матча, в яких відзначився 28 голами та 23 асистами.

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