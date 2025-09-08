Дедлайн літнього трансферного вікна став справжньою драмою для форварда Ноттінгем Форест Жоти Сілви. Як повідомляє Givemesport, угода з лісабонським Спортінгом була погоджена клубами, однак зірвалася – документи просто не встигли зареєструвати до закриття португальського вікна 1 вересня.

26-річний форвард прагнув возз’єднатися з наставником Спортінга Руєм Боржешем, який колись називав його "особливим", ще у Віторії Гімараєш. Угода передбачала оренду за близько 4 мільйони євро з правом викупу за 13,5 млн. Але знайдений компроміс оформили надто пізно.

Жота Сілва приєднався до Ноттінгем Форест лише в серпні 2024 року за 6 мільйонів євро, однак так і не закріпився у складі. Минулого сезону він забив п’ять голів у всіх турнірах, але залишився гравцем ротації. Контракт із клубом розрахований ще на три роки, та сам португалець категорично не хоче залишатися в команді.

Наразі футболіст разом з агентами розглядає альтернативні варіанти. Найбільш реалістичними напрямками є Саудівська Аравія та Туреччина, де трансферні вікна ще відкриті. Саме там він може отримати шанс на новий виклик і стабільну ігрову практику напередодні чемпіонату світу.

Нагадаємо, що у Ноттінгем Форест перейшов на правах оренди українець Олександр Зінченко.

