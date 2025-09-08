Одноклубник Зінченка рішуче налаштований залишити команду – орієнтується на Саудівську Аравію та Туреччину
Нападник Ноттінгем Форест Жота Сілва шукає новий клуб за межами Англії.
Дедлайн літнього трансферного вікна став справжньою драмою для форварда Ноттінгем Форест Жоти Сілви. Як повідомляє Givemesport, угода з лісабонським Спортінгом була погоджена клубами, однак зірвалася – документи просто не встигли зареєструвати до закриття португальського вікна 1 вересня.
26-річний форвард прагнув возз’єднатися з наставником Спортінга Руєм Боржешем, який колись називав його "особливим", ще у Віторії Гімараєш. Угода передбачала оренду за близько 4 мільйони євро з правом викупу за 13,5 млн. Але знайдений компроміс оформили надто пізно.
Жота Сілва приєднався до Ноттінгем Форест лише в серпні 2024 року за 6 мільйонів євро, однак так і не закріпився у складі. Минулого сезону він забив п’ять голів у всіх турнірах, але залишився гравцем ротації. Контракт із клубом розрахований ще на три роки, та сам португалець категорично не хоче залишатися в команді.
Наразі футболіст разом з агентами розглядає альтернативні варіанти. Найбільш реалістичними напрямками є Саудівська Аравія та Туреччина, де трансферні вікна ще відкриті. Саме там він може отримати шанс на новий виклик і стабільну ігрову практику напередодні чемпіонату світу.
Нагадаємо, що у Ноттінгем Форест перейшов на правах оренди українець Олександр Зінченко.
