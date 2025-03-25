У вівторок, 25 березня, в Дебрецені відбудеться матч 2-го туру відбору до ЧС-2026 між Ізраїлем і Норвегією. Капітан збірної Норвегії Мартін Едегор висловив здивування, що УЄФА в принципі допустив збірну Ізраїлю до участі в турнірі. "Читаючи новини, не можна ігнорувати підґрунтя. Це жахливо, але нам доведеться змиритися з тим фактом, що УЄФА ухвалив рішення про проведення гри", – зазначив півзахисник Арсенала.

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Ізраїльські журналісти були обурені цим висловлюванням і під час передматчевої прес-конференції почали "допитувати" головного тренера норвезької збірної Столе Сольбаккена. Вони ставили наставнику цілу низку запитань, пов'язаних з історією Ізраїлю, а також із війною цієї країни проти ХАМАС. Зрештою один із журналістів запитав у Сольбаккена, чому ж УЄФА взагалі допустив участь збірної Ізраїлю у відборі на ЧС-2026, якщо норвежці вважають їх якимись поганими.

"Політична ситуація на Близькому Сході протягом багатьох десятиліть була вибухонебезпечною. І те, що загострилося цього разу, не можна безпосередньо порівнювати з вторгненням Росії в абсолютно іншу суверенну державу", – відповів тренер.

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