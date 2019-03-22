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Одноклубник Зінченка, 120-мільйонний вундеркінд, Роналду та інші – заявка збірної Португалії на матч з Україною

12:34 23 Читать на русском
Одноклубник Зінченка, 120-мільйонний вундеркінд, Роналду та інші – заявка збірної Португалії на матч з Україною
Роналду готується обігрувати захисників збірної України

Сьогодні Кріштіану та Ко будуть протистояти збірній Україні в матчі першого туру відбору до Євро-2020.

 

Офіційна заявка збірної Португалії на матч проти України:

Португалія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2020

Голкіпери: Руй Патрісіу, Бету, Жозе Са;

Захисники: Жоау Канселу, Пепе, Рубен Діаш, Рафаель Геррейро, Жозе Фонте, Маріу Руй, Нельсон Семеду;

Півзахисники: Жоау Моутінью, Жоау Маріу, Бернарду Сілва, Данілу, Вільям Карвалью, Рафа Сілва, Жоау Феліш, Рубен Невеш, Піцці.

Форварди: Кріштіану Роналду, Андре Сілва, Дієго Соуза, Гонсалу Гедеш.

До слова, матч між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Теги
Португалія Португалія Україна Україна Євро-2020 Португалія - Україна
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