Одноклубник Зінченка, 120-мільйонний вундеркінд, Роналду та інші – заявка збірної Португалії на матч з Україною

Сьогодні Кріштіану та Ко будуть протистояти збірній Україні в матчі першого туру відбору до Євро-2020.

Офіційна заявка збірної Португалії на матч проти України:

Португалія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до Євро-2020

Голкіпери: Руй Патрісіу, Бету, Жозе Са;

Захисники: Жоау Канселу, Пепе, Рубен Діаш, Рафаель Геррейро, Жозе Фонте, Маріу Руй, Нельсон Семеду;

Півзахисники: Жоау Моутінью, Жоау Маріу, Бернарду Сілва, Данілу, Вільям Карвалью, Рафа Сілва, Жоау Феліш, Рубен Невеш, Піцці.

Форварди: Кріштіану Роналду, Андре Сілва, Дієго Соуза, Гонсалу Гедеш.

До слова, матч між Португалією та Україною зіграють сьогодні, 22 березня. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020