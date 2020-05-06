toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Одноклубник Жерсона Родрігеса захворів на коронавірус

6 травня 09:18 119 Читать на русском
Одноклубник Жерсона Родрігеса захворів на коронавірус
Рікардо Фаті / Сайт Анкарагюджу

Анкарагюджу став черговим клубом, який безпосередньо постраждав від коронавірусу.

Хворобу виявили у одного з гравців команди, інформує офіційний сайт турецького клубу. Його ім'я не повідомляється, однак ЗМІ припускають, що це сенегалець Рікардо Фаті.

Жерсон Родрігес не хоче повертатися в Динамо

Анкарагюджу сподівався відновити тренування 5 травня, однак змушений змінювати плани. Якщо в команді не виявлять нові випадки захворювання, то гравці зможуть займатися з 11 травня. Серед них і Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди з київського Динамо.

Нагадаємо, раніше Туреччина ухвалила попередню дату відновлення сезону – 12-14 червня.

Розім'ялися на українцях, знищили грандів, втратили історичний шанс. Пандемія вбила мрію найсимпатичнішої команди Європи

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6003
Теги
коронавірус Туреччина Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Анкарагюджю Анкарагюджю Рікардо Фаті Рікардо Фаті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук