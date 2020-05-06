Одноклубник Жерсона Родрігеса захворів на коронавірус

Анкарагюджу став черговим клубом, який безпосередньо постраждав від коронавірусу.

Хворобу виявили у одного з гравців команди, інформує офіційний сайт турецького клубу. Його ім'я не повідомляється, однак ЗМІ припускають, що це сенегалець Рікардо Фаті.

Жерсон Родрігес не хоче повертатися в Динамо

Анкарагюджу сподівався відновити тренування 5 травня, однак змушений змінювати плани. Якщо в команді не виявлять нові випадки захворювання, то гравці зможуть займатися з 11 травня. Серед них і Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди з київського Динамо.

Нагадаємо, раніше Туреччина ухвалила попередню дату відновлення сезону – 12-14 червня.

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