Захисник ПСЖ Норді Мукієле найближчим часом може перейти в Сандерленд.

Як повідомляє talkSPORT, Сандерленд наблизився до підписання захисника ПСЖ Норді Мукієле. Англійський клуб зробив пропозицію у розмірі 12 мільйонів євро.

Довбик зацікавив ще один клуб з АПЛ – раніше він хотів переманити іншого українця

Цього літа Сандерленд уже підписав кількох відомих гравців – екс-капітана Арсенала Граніта Джаку, хавбека Страсбура Хабіба Діарру та форварда Брайтона Саймона Адінгру. Загальні витрати клубу на трансфери сягають 150 мільйонів.

27-річний Мукієле не зумів закріпитися у складі Луїса Енріке й минулий сезон провів в оренді у Байєрі. Француз починав професійну кар’єру в Монпельє, згодом грав за РБ Лейпциг, із яким виграв Кубок Німеччини. В складі ПСЖ, де нині виступає українець Ілля Забарний, двічі ставав чемпіоном Франції.

Нагадаємо, що у складі Сандерленда перебувають два українці – Назарій Русин та Тимур Тутєров. Туди ж сватають Владислава Ваната й Дмитра Різника.

