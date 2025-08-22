Форвард Брентфорда Йоан Вісса вжив радикальних заходів у соціальних мережах, щоб домогтися переходу в Ньюкасл. 28-річний нападник відписався від "бджіл" в Instagram, видалив усі фотографії в клубній формі зі свого профілю і змінив фотографію профілю на чорну.

Трансфер ще одного бунтаря з АПЛ зірвався – він повинен був стати заміною Ісаку

Вісса має стати заміною шведу Александру Ісаку, який у свою чергу бунтує проти рішення керівництва Ньюкасла не продавати його в Ліверпуль. Раніше Брентфорд відхилив пропозицію Ньюкасла щодо Вісса на суму 25 млн фунтів стерлінгів - "бджоли" хочуть виручити за свого форварда не менше 60 млн фунтів.

У минулому сезоні Вісса забив 19 голів і віддав 5 гольових передач у матчах Прем'єр-ліги. У нього залишився всього один рік за контрактом, але у Брентфорда є опція продовження його до 2027 року.