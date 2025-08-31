"Протягом останніх кількох тижнів зросли чутки щодо мого майбутнього в футбольному клубі Брентфорд. У зв'язку з цим я хочу прямо і чесно висловитися про те, на якому етапі зараз ситуація.

Я мовчав більшу частину літа, але залишаючись за лічені години до закриття трансферного вікна, відчуваю необхідність чітко заявити, що хочу покинути Брентфорд. Вважаю, що клуб необґрунтовано стоїть на моєму шляху, попри серію справедливих пропозицій протягом літа.

На початку літа я проводив відкриті обговорення з керівництвом клубу, включаючи ключових директорів і нового головного тренера. Я чітко висловив своє бажання шукати новий виклик. Під час цих розмов мені та моїм представникам було підтверджено, що клуб не стане на моєму шляху, якщо буде отримано розумну пропозицію. Це також було оформлено письмово.

Однак, коли вікно наближається до завершення, клуб значно змінив свою позицію, що суперечить тому, що було повідомлено раніше. Це поставило мене у складне становище. Зобов'язання дозволити мені піти цього літа не було виконано. Мені сумно про це писати, але я зберігаю повну повагу до клубу та його вболівальників.

Тим часом я мушу робити те, що вважаю правильним для своєї кар'єри та сім’ї, і наполягаю, щоб Брентфорд виконав своє слово та дозволив мені приєднатися до нового клубу за справедливою ціною.

Змушувати мене залишатися після цього літа лише затьмарить чотири чудові роки в цьому неймовірному клубі, і тому я прошу власників та директорів Брентфорда виконати своє слово та дозволити мені піти в останні години трансферного вікна", – цитує Вісса Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Вісса виступає за Брентфорд з 2021 року. Загалом він відіграв у 149 матчах, забивши 49 голів та віддавши 13 асистів. Йоаном цікавиться Ньюкасл.

