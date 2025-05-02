Голкіпер Брентфорда Марк Флеккен встановив рекорд, віддавши асист в матчі проти Ноттінгем Форест (2:0) в 34-му турі АПЛ.

Партнер Єгора Ярмолюка по Брентфорду Марк Флеккен став автором унікального досягнення, повідомляє АПЛ.

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31-річний воротар Брентфорда віддав історичний асист в поєдинку 34-го туру проти Ноттінгем Форест (2:0). Після удару від воріт у виконанні нідерландського голкіпера м'яч опинився у Йоана Вісса і той забив другий м'яч у ворота "лісників".

Ця гольова передача стала дев'ятою для всіх воротарів у поточному сезоні чемпіонату Англії. Три з дев'яти асистів в кампанії АПЛ 2024/25 віддав Едерсон з Манчестер Сіті.

Додамо, що до цього вісім асистів голкіперів фіксувалось лише у сезонах 1992/93 та 2007/08.

Mark Flekken's assist for Yoane Wissa was the NINTH time a goalkeeper has assisted a Premier League goal in 2024-25...



That's the most ever in a single season!



@Oracle | @BrentfordFC pic.twitter.com/SYy31Whqi0 — Premier League (@premierleague) May 1, 2025

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