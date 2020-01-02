Одноклубник Ярмоленка встановив неймовірне досягення – він забиває в АПЛ 14 років поспіль

Півзахисник лондонського Вест Хема Марк Нобл відзначився унікальним рекордом.

Вчора, 1 січня, у матчі 21-го туру англійської Прем’єр-ліги Вест Хем на власному розгромив Борнмут з рахунком 4:0. Два м’ячі у цьому матчі забив капітан лондонців Марк Нобл – на 17-й хвилині він відзначився з гри, а на 34-й реалізував пенальті.

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Це дозволило 32-річному півзахиснику стати єдиним футболістом у Прем’єр-лізі, якому вдалось забити протягом 14 років як мінімум по одному голу. Гравцем, який може повторити це досягнення, є 34-річний захисник Манчестер Юнайтед Ешлі Янг.

Нагадаємо, Нобл приєднався до "молотобійців" ще у далекому 2004-му і з тих пір віддано захищає кольори лондонського клубу, за винятком 2006 року, коли Марк на правах оренди виступав за Іпсвіч та Халл Сіті. Напередодні його було визнано найкращим гравцем Вест Хема останнього десятиліття.

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