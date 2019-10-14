Одноклубник Ярмоленка Райс відповів на чутки про свій перехід у Манчестер Юнайтед

Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс прокоментував інформацію про свій можливий перехід у Манчестер Юнайтед.

"Лише в минулому році я підписав новий контракт з Вест Хемом, за умовами якого я буду в клубі до 24 років.

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Для мене це найкраще місце, у якому я зараз можу бути. Я граю за тренера, який повірив у мене і дав можливість кожного тижня виходити на поле за першу команду. Я намагаюсь вдосконалюватись щодня. Стараюсь не звертати увагу на чутки. Всі ці передчасні розмови нічого не означають, тому я просто зосереджений на Вест Хемі", – цитує 20-річного хавбека Daily Mail.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вест Хем готовий відпустити свого гравця у Манчестер Юнайтед за рекордну для британського футболу суму.

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