Челсі ще не сказав свого останнього слова у поточне трансферне вікно.

Лондонці збираються завершити гучну кампанію підписанням хавбека Вест Хема Деклана Райса, інформує Daily Star.

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"Молоти" всіма силами намагаються втримати ключового гравця і виставили космічний цінник – 80 млн фунтів. Челсі наразі не готовий сплатити таку суму, однак може заробити на продажі власного "баласту". Трансферне вікно триватиме до 5 жовтня, тому в "синіх" немає жодної потреби поспішати в переговорах щодо одноклубника Андрія Ярмоленка.

У сезоні 2019/20 Деклан Райс провів 38 матчів в АПЛ, забив один м'яч і віддав 4 результативні передачі.

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