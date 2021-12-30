Одноклубник Ярмоленка ледь не зніс голову супернику – відео моторошного моменту
06:30 - Читать на русском
Захисник Вест Хема Крейг Доусон підійшов до матчу проти Сатугемптона (0:0) у надто войовничому настрої.
завершено
Одноклубник Андрія Ярмоленка ногою зі всієї сили вгатив по голові нападника Саутгемптона Че Адамса.
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Суперники у карному майданчику "святих" вели верхову боротьбу, яка завершилася моторошним моментом. На щастя, голова Адамса виявилася доволі міцною, і він продовжив матч. Арбітр жодним чином не карав Доусона.
Додамо, що поєдинок Вест Хема і Саутгемптона вийшов доволі невиразним – нульова нічия.
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