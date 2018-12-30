Одноклубник Ярмоленка Керрол приїхав на весілля у тренувальному костюмі Вест Хема – курйоз дня

Нападник Вест Хема Енді Керрол продемонстрував неабияку відданість клубним кольорам. Форвард з'явився на весіллі родички у тренувальному костюмі "молотобійців".

Днями форвард Вест Хема Енді Керрол став героєм англійських ЗМІ. Ні, 29-річний нападник не вляпався у черговий скандал, як це часто з ним бувало, цього разу все було спокійно, проте доволі весело.

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Після поєдинку проти Саутгемптона, який завершився перемогою Вест Хема, Керрол побував на весіллі у сестри своєї дружини. При цьому форвард не надто переймався своїм зовнішнім виглядом, адже з'явився на церемонії у тренувальному вбранні Вест Хема.

"Якби не це, люди б не знали, що він грає за Вест Хем", "Він хотів нагадати, що все ще грає у футбол", – так користувачі соцмереж кепкують над вчинком форварда.

До слова, в сезоні 2018/19 Керрол взяв участь лише в 6 матчах АПЛ, голів не забивав.

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