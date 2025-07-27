Ньюкасл хоче посилити свій склад Йоаном Вісса з Брентфорда. "Бджоли" навісили на конголезця цінник у розмірі 50 мільйонів фунтів.

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Як повідомляє Бен Джейкобс, нападник провів перемовини з керівництвом клубу, під час яких пригрозив не виходити на поле, якщо його трансфер до Ньюкасла не відбудеться. "Сороки" готові підняти свою пропозицію до 30 мільйонів фунтів, а ще 5 млн виплатити як бонуси.

Вісса хоче виступати в Лізі чемпіонів і вважає, що трансфер до Ньюкасла можливість зіграти у складі топ-клубу.

Нагадаємо, конголезець приєднався до Брентфорда, за який виступає Єгор Ярмолюк, у 2021 році. Загалом 28-річний Вісса відіграв за "бджіл" у 149 матчах, в яких забив 49 голів та віддав 13 асистів.

До слова, Віктор Дьокереш теж шантажував Спортінг, вимагаючи трансфер в Арсенал, що у підсумку сталося.

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