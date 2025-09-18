В академії Барселони знайшовся вундеркінд, якого порівнюють з найкращими гравцями світу.

Дестіні Косісо лише 11 років, а він вже встановлює рекорди за результативністю в молодіжній команді Барселони.

Форвард з Ла Масії забив 87 голів у 22 матчах за команду до 10 років і 58 голів у 30 поєдинках за U-11. У складі U-12 Косісо забив 31 гол у 14 матчах. Його вже починають порівнювати з Лео Мессі та Ламіном Ямалем.

Дестіні народився у 2014-му. Його батько – колишній нігерійський футболіст Еджіке Паскаль. Двоє старших братів (Девід Обінна і Дівайн Ікенна) також грали за Барселону.

Косісо взяв під своє крило суперагент Піні Захаві, який працює з Робертом Лєвандовскі та Гансі Фліком.

До слова, в академії Барселони перебуває український півзахисник Артем Рибак.