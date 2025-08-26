Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Жирона та Вулверхемптон домовились про трансфер Ладіслава Крейчі.

Жирона продає гравця збірної в АПЛ за шалену суму – зароблять у 4 рази більше, ніж витратили

26-річний чеський захисник узгодив умови контракту з "вовками". Сума переходу становитиме понад 30 млн євро. Далі на гравця очікує медогляд в Англії.

Нагадаємо, що свій останній матч за Жирону Крейчі відіграв 24 серпня проти Вільяреала разом із Віктором Циганковим і Владиславом Крапивцовим. Тоді каталонці зазнали ганебної поразки 0:5

