Одноклубник Циганкова перейде в АПЛ за божевільну суму – трансфер після ганебної поразки 0:5
Захисник Жирони Ладіслав Крейчі стане гравцем англійського Вулверхемптона.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Жирона та Вулверхемптон домовились про трансфер Ладіслава Крейчі.
26-річний чеський захисник узгодив умови контракту з "вовками". Сума переходу становитиме понад 30 млн євро. Далі на гравця очікує медогляд в Англії.
Нагадаємо, що свій останній матч за Жирону Крейчі відіграв 24 серпня проти Вільяреала разом із Віктором Циганковим і Владиславом Крапивцовим. Тоді каталонці зазнали ганебної поразки 0:5
