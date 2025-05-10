Зірковий одноклубник Циганкова отримав важку травму – стали відомі терміни відновлення
Півзахисник Жирони Донні ван де Беек зазнав серйозного ушкодження і вимушений піти на операцію.
Жирона продовжує страждати від епідемії травм. Команда Віктора Циганкова втратила Донні ван де Беека, повідомляє каталонський клуб в X.
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28-річний футболіст зазнав травми лівої п'ятки, через яку йому знадобиться хірургічне втручання. Жирона уточнила, що відновлення нідерландця може тривати від чотирьох до п'яти місяців.
Така травма ставить підопічних Мічела у ще скрутніше становище, адже команда після 34-х турів бореться за виживання, ідучи на 16 місці в турнірній таблиці Ла Ліги. До зони вильоту – лише 6 очок.
Додамо, що ван де Беек в поточному сезоні провів 35 матчів у складі Жирони в усіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти.
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