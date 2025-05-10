Півзахисник Жирони Донні ван де Беек зазнав серйозного ушкодження і вимушений піти на операцію.

Жирона продовжує страждати від епідемії травм. Команда Віктора Циганкова втратила Донні ван де Беека, повідомляє каталонський клуб в X.

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28-річний футболіст зазнав травми лівої п'ятки, через яку йому знадобиться хірургічне втручання. Жирона уточнила, що відновлення нідерландця може тривати від чотирьох до п'яти місяців.

Така травма ставить підопічних Мічела у ще скрутніше становище, адже команда після 34-х турів бореться за виживання, ідучи на 16 місці в турнірній таблиці Ла Ліги. До зони вильоту – лише 6 очок.

Додамо, що ван де Беек в поточному сезоні провів 35 матчів у складі Жирони в усіх турнірах, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти.

COMUNICAT MÈDIC | Donny Van de Beek va ser intervingut quirúrgicament del taló esquerre ahir a l'hospital Quironsalud per l'equip del Dr. Cugat, acompanyat dels serveis mèdics del Club.

Temps de baixa d'uns 4/5 mesos. — Girona FC (@GironaFC) May 10, 2025

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