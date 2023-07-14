Жирона на своєму офіційному сайті повідомила про викуп контракту Янхеля Еррери.

Жирона оформила трансфер бразильця, який посилить конкуренцію для Циганкова

Угода розрахована до літа 2027 року. Минулий сезон хавбек провів у Жироні на правах оренди з Манчестер Сіті. Сума трансферу не розголошується.

До слова, за Жирону Еррера зіграв 20 матчів у кампанії 2022/23, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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