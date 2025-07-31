Наполі активізував перемовини щодо трансферу лівого захисника Жирони Мігеля Гутьєрреса. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, сторони вже близькі до фінального узгодження деталей.

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Клуби практично домовилися між собою, а самому футболісту запропоновано п’ятирічний контракт. Єдиним питанням залишаються фінансові умови для самого Гутьєрреса, однак Наполі сподівається закрити угоду найближчим часом.

24-річний іспанець є вихованцем академії Реала, а до Жирони приєднався у 2022 році. У минулому сезоні Ла Ліги він провів 27 матчів у старті та забив один гол – у ворота Барселони.

Transfermarkt оцінює Гутьєрреса у 20 мільйонів євро.

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