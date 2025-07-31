Один з лідерів Жирони близький до переходу в Наполі – трансфер вихованця Реала майже на фініші
Захисник Жирони Мігель Гутьєррес найближчим часом має перейти в Наполі.
Наполі активізував перемовини щодо трансферу лівого захисника Жирони Мігеля Гутьєрреса. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, сторони вже близькі до фінального узгодження деталей.
35-мільйонне придбання Манчестер Сіті проситься на вихід – Гвардіола може відпустити його в клуб українців
Клуби практично домовилися між собою, а самому футболісту запропоновано п’ятирічний контракт. Єдиним питанням залишаються фінансові умови для самого Гутьєрреса, однак Наполі сподівається закрити угоду найближчим часом.
24-річний іспанець є вихованцем академії Реала, а до Жирони приєднався у 2022 році. У минулому сезоні Ла Ліги він провів 27 матчів у старті та забив один гол – у ворота Барселони.
Transfermarkt оцінює Гутьєрреса у 20 мільйонів євро.
"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля