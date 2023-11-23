Виїзний матч проти збірної Бразилії став для вінгера збірної Аргентини Анхеля Ді Марії останнім у рамках відбору до ЧС-2026. Про це гравець Бенфіки написав у своєму Instagram.

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"Ось і настав для мене останній відбірковий матч. Не можу висловити словами, наскільки оплески трибун наповнюють мою душу любов'ю. Я насолоджуюся кожною секундою цієї прихильності та любові своїх партнерів по команді. Без них ця історія не мала б значення. Любов кожного з них зробила мене тим, ким я є сьогодні.

На жаль, ми не можемо залишити осторонь події, що відбулися на стадіоні, ніхто не заслуговує на таке погане поводження. Я сподіваюся, що подібні речі більше не повторяться. Ми, гравці, завжди, без сумніву, будемо захищати своїх людей", – написав 35-річний Ді Марія.

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