Другий матч стикового раунду Ліги Європи проти Тулузи став дуже емоційним для півзахисника Бенфіки Жоау Невеша.

Сам поєдинок, який відбувся у Франції, не порадував глядачів видовищем. Команди розписали нічию без голів, яка була вигідна Бенфіці. Лісабонці пройшли далі завдяки перемозі над Тулузою в домашньому матчі.

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Після гри уболівальники "орлів", які приїхали на виїзд, влаштували овації для Жоау Невеша, скандуючи його ім'я. Так фани висловили підтримку 19-річному хлопцю, в житті якого сталася трагедія.

У понеділок померла мама Невеша. Однак він висловив бажання поїхати на матч Ліги Європи разом із командою. Головний тренер випустив Жоау в стартовому складі й дав провести весь матч без замін. На руці футболіста була чорна траурна пов'язка – в пам'ять про маму.

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