Нападник Вестерло Матія Фріган продемонстрував неймовірні навички у матчі проти Дендера.

Команда Сергія Сидорчука перемогла Дендер у чемпіонаті Бельгії. Окрім українця в матчі відзначився також Матія Фріган.

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Нападник Вестерло отримав пас на хід, увійшов у штрафний майданчик, а потім діяв наче в нього вселився Мессі чи Ранольдінью. Хорват обвів кількох суперників і загнав м'яч у сітку воріт потужним ударом.

Завдяки цій перемозі Вестерло продовжує боротьбу за вихід у Лігу конференцій. Наразі клуб лише на один бал відстає від Шарлеруа, який очолює турнірну таблицю.

До слова, у Матія Фрігана 12 голів та дві результативні передачі у 36 матчах за Вестерло.