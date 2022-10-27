Форвард Кортрейка Дідьє Ламкель Зе знущався з фанатів своєї колишньої команди – Антверпена, за що був незвично покараний.

Під час і після переможного для своєї команди матчу 10-го туру чемпіонату Бельгії нападник Кортрейка Дідьє Ламкель Зе нахабно поводився стосовно вболівальників Антверпена, кольори якого захищав раніше. Він зухвало святкував перший гол своєї команди у матчі, навмисно провокуючи фанатів.

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Пізніше у відео для свого Instagram він неприємно висловився про фанатів колишнього клубу ("До біса Антверпен!"), і дисциплінарний комітет чемпіонату Бельгії вирішив, що гравець перейшов межу. Про це повідомляє Sporza.

Повідомляється, що Дідьє Ламкель Зе тим самим заробив умовну дискваліфікацію у вигляді двох матчів. Також гравець буде зобов'язаний зустрітися з уболівальниками Антверпена, щоб пояснити свою поведінку та перепросити.

Кортрейк виграв ту зустріч у Антверпена 2:1. Дідьє Ламкель Зе оформив гольову передачу, а також отримав попередження.

Нагадаємо, що у складі Кортрейка виступає український півзахисник Олексій Сич.

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