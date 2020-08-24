Одноклубник Шахова захворів на коронавірус

Півзахисник Лечче Панайотіс Тахцидіс отримав позитивний результат тесту на COVID-19, інформує Football Italia.

Лечче Шахова отримав нового тренера

Перед вильотом до Італії гравець збірної Греції пройшов тестування на своїй батьківщині, проте воно виявилося позитивним. Тахцидіс залишиться у Греції протягом двох тижнів на самоізоляції. До слова, сьогодні, 24 серпня, команда вперше приступила до тренувань після літньої паузи.

Нагадаємо, за Лечче виступає українець Євген Шахов. "Жовто-червоні" минулого сезону вилетіли з найвищого дивізіону Італії та тепер гратимуть у Серії В.

У сезоні 2019/20 Панайотіс Тахцидіс провів за Лечче 29 матчів у всіх турнірах та відзначився двома асистами.

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