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Одноклубник Шахова захворів на коронавірус

20:16 - Читать на русском
Одноклубник Шахова захворів на коронавірус
Панайотіс Тахцидіс / Фото з відкритих джерел

Італійський Лечче слідом за іншими клубами страждає від сумнозвісної пандемії.

Півзахисник Лечче Панайотіс Тахцидіс отримав позитивний результат тесту на COVID-19, інформує Football Italia.

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Перед вильотом до Італії гравець збірної Греції пройшов тестування на своїй батьківщині, проте воно виявилося позитивним. Тахцидіс залишиться у Греції протягом двох тижнів на самоізоляції. До слова, сьогодні, 24 серпня, команда вперше приступила до тренувань після літньої паузи.

Нагадаємо, за Лечче виступає українець Євген Шахов. "Жовто-червоні" минулого сезону вилетіли з найвищого дивізіону Італії та тепер гратимуть у Серії В.

У сезоні 2019/20 Панайотіс Тахцидіс провів за Лечче 29 матчів у всіх турнірах та відзначився двома асистами.

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Теги
Серія B Українці за кордоном коронавірус Євген Євген Шахов Лечче Лечче Італія
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