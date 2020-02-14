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Одноклубник Шахова відверто заявив про бажання перейти в Барселону

14 лютого 06:30 1421 Читать на русском
Одноклубник Шахова відверто заявив про бажання перейти в Барселону
Філіппо Фальке / фото із відкритих джерел

Нападник Лечче Філіппо Фальке не проти продовжити свою кар'єру у складі іспанського гранда.

"За останній час я сильно додав. Я багато працював і завжди вірив, що зможу досягти цього рівня. Цьому посприяв також мій тренер. Я повинен продовжувати наполегливо працювати.

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Я хочу і далі грати, забивати і допомагати своїй команді. У дитинстві мені подобався Ювентус, але моя мрія – це перехід у Барселону", – цитує Фалько Tuttomercatoweb.

Додамо, що Фалько виступає за команду українця Євгена Шахова з літа 2018-го. У поточному сезоні 28-річний італієць провів за Лечче 18 матчів в Серії А, в яких забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

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Італія Трансфери Барселона Барселона Лечче Лечче Філіппо Фалько Філіппо Фалько
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