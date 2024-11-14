Захисник Аль-Насра та збірної Іспанії Емерік Ляпорт може незабаром перейти в Реал.

У "вершкових" великі проблеми в обороні через травми Мілітао, Карвахаля та Алаби. Існує ймовірність, що у січні Реал спробує залучити до команди нового центрального захисника.

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Мадридці цікавляться Емеріком Ляпортом, який виступає за саудівський Аль-Наср. Іспанець зацікавлений у поверненні до Європи, оскільки розчарований перебуванням на Близькому сході.

"Я б обов'язково прислухався до дзвінка Реала, не можна ігнорувати такі клуби. Приємно бачити інтерес з боку клубу. Я не дуже про це поінформований, але це, безумовно, приємно", – цитує захисника Фабріціо Романо.

Нагадаємо, угода Ляпорта з Аль-Насром діє до червня 2026 року. Загалом за саудівський клуб Емерік зіграв у 54 матчах у всіх турнірах, забивши сім голів та віддавши один асист.

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