Як повідомляє talkSPORT, Челсі домовився з Евертоном про продаж Кірнана Дьюсбері-Хола за 25,9 млн євро з потенційними бонусами на 4 млн. Отже, лондонці майже відбили витрати, адже рік тому придбали гравця з Лестера за 30 мільйонів євро.

Челсі оголосив про трансфер Хато за 45 мільйонів – Мареска отримав восьмого новачка

26-річний півзахисник так і не закріпився в основі "пенсіонерів" – лише 2 стартові матчі в АПЛ, загалом 13 виходів, здебільшого з лави запасних. Найкраще він проявив себе в Лізі конференцій, де зіграв у всіх поєдинках та забив 4 із 5 своїх голів за Челсі. Його внесок допоміг команді Михайла Мудрика виграти турнір.

Після підписання Даріу Ессуго та повернення Андрея Сантоса з оренди конкуренція в центрі поля Челсі зросла ще більше. Лідерами залишаються Кайседо, Енцо Фернандес і Лавія, тож Дьюсбері-Холл вирішив шукати більше ігрової практики в іншому клубі.

Евертон Віталія Миколенка розглядає його як заміну Дукуре, який залишив команду після завершення контракту, тож клуб шукає півзахисника профіля "бокс-ту-бокс". Дьюсбері-Холл з його умінням працювати по всьому полю чудово вписується в це амплуа. Офіційний трансфер очікується найближчим часом.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно