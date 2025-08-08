Бернлі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання п'ятирічного контракту з Армандо Броєю. Згідно зі Sky Sports, угода обійшлася в 10 млн фунтів стерлінгів. Ще 5 млн фунтів Бернлі може заплатити у вигляді бонусів.

Раніше цього тижня "бордові" вже підписали контракт з півзахисником Челсі Леслі Угочукву.

"Чудово приєднатися до цього клубу перед початком нового сезону Прем'єр-ліги. З нетерпінням чекаю початку! Я почуваюся добре, я готовий і чекаю на можливість грати за цей клуб", – зазначив Броя.

Албанець належав Челсі з 2019 року. Він встиг побувати в орендах у Вітессі, Саутгемптоні, Фулхемі та Евертоні.

