Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Кірнана Дьюсбері-Хола. Як інформує ВВС, трансфер обійшовся "ірискам" у суму 24 млн фунтів стерлінгів. Ще 3-4 млн фунтів Челсі може отримати в якості бонусів.

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Дьюсбері-Хол підписав з мерсисайдцями п'ятирічний контракт. Випускник академії Лестера став п'ятим придбанням Евертона цього літа після прибуття Чарлі Алькараса, Тьєрна Баррі, Марка Треверса і Адама Азну.

"Я дуже схвильований, моя сім'я теж. Навколо цього переходу справжній ажіотаж. Я відчуваю, що це правильне рішення. Так що одне це вже надає мені мотивацію і додаткову рішучість показати всім, довести свою правоту і дійсно домогтися тут успіху", – зазначив хавбек.

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