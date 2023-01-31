Марк Кукурелья не відразу повірив у те, що трансфер італійського півзахисника вже відбувся.

В інтерв'ю порталу Goal.com фланговий захисник Челсі Марк Кукурелья назвав Жоржінью найрозумнішим одноклубником. Коли журналісти сказали іспанцеві про те, що хавбек уже перейшов до Арсенала, Кукурелья дуже сильно здивувався.

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Марк не відразу повірив у те, що трансфер італійського півзахисника вже відбувся і що Жоржінью вже зробив фотосесію у формі Арсенала. "О ні", – реакція Кукурелльї на цю новину була безцінною.

За інформацією Фабріціо Романо, Арсенал придбав Жоржінью у Челсі за 12 мільйонів фунтів.