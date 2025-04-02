У матчі 30-го туру АПЛ із Ліверпулем Джеймс Тарковскі встановив цікавий рекорд. Він отримав найбільшу кількість жовтих карток, не будучи вилученим з поля в рамках чемпіонату (63 попередження). Про це інформує Opta.

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При цьому картка, яку він заробив на 11-й хвилині за фол проти Алексіса Мак Аллістера, мала всі шанси стати червоною – головний арбітр зустрічі Семюел Барротт відверто пробачив одноклубника Віталія Миколенка. Тарковскі "в'їхав" у ноги аргентинцю, хоч і зіграв у м'яч.

Як інформує офіційний Твіттер Premier League Match Centre, Тарковскі врятувало від вилучення те, що він зіграв у м'яч у цьому епізоді. Його фол був визнаний "безрозсудним".