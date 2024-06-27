Аталанта близька до угоди з підписання Бена Годфрі з Евертона. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, угода може бути укладена вже до кінця цього тижня.

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Повідомляється, що Евертон відхилив першу пропозицію "богині", але переможець Ліги Європи збільшив свою пропозицію на суму понад 10 млн євро. Згідно з джерелом, переговорний процес перебуває в самому розпалі. Сам Годфрі вже погодив умови особистого контракту з Аталантою і дав зрозуміти, що зацікавлений у переїзді в Серію А.

Бен не є ключовим гравцем Евертона. Він перебрався на Гудісон Парк у 2020 році з Норвіча за 27 млн євро, але запам'ятався серйозною травмою, через яку лікувався довгий час. Йому так і не вдалося стати основним гравцем "ірисок".

Портал Transfermarkt оцінює його нинішню вартість у 10 млн євро.

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