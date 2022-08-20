Півзахисник Евертона Деле Аллі дуже швидко став непотрібним для "ірисок".

Евертон очікує, коли Аллі повідомить про своє рішення щодо пропозиції Бешикташа, повідомляє Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед націлився на досвідченого рятівника топ-клубів – Лемпард налаштований завадити трансферу

"Іриски" готові позбутись Деле та згодні як на оренду, так і на повноцінний перехід. Втім, сам гравець поки не дав згоди на перехід.

У поточному сезоні Аллі зіграв лише 38 хвилин у складі Евертона. До ліверпульського клубу він перейшов в січні 2022 року, за цей час зіграв у 13 матчах, не відзначившись результативними діями.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну