Роберто Манчіні випустив на поле хавбека Аталанти в середині другого тайму. Саме Пессіна записав до свого активу другий гол Італії, який виявився переможним.

Італія – Австрія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Однак Маттео запам'ятався не лише забитим м'ячем. В одному із ігрових епізодів він холоднокровно вийшов із-під пресингу. Відразу два опоненти не очікували від Пессіни такої зухвалості й залишилися ні з чим.

Додамо, що 24-річний півзахисник потрапив на Євро-2020 в останній момент, замінивши у заявці травмованого Стефано Сенсі. Зрештою, Пессіна не став гравцем основи збірної Італії, але вже забив два голи – обидва переможні.

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