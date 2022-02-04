Аргентинець в Instagram випадково опублікував фотографію, де він абсолютно голий.

Маліновський приголомшив зміною іміджу – таким зіркового українця ще не бачили

Муссо планував романтичну публікацію з кульками-сердечками для своєї дівчини Анни. Одноклубник Маліновського фотографував кімнату, але в кадр потрапило відображення з підступного дзеркала – на 27-річному воротареві було стільки ж одягу, скільки на Адамі до яблука. Дівчина відреагувала на ситуацію з гумором: "На щастя, я люблю тебе надто сильно".

Нагадаємо, влітку Муссо перейшов з Удінезе в Аталанту за 20 млн євро. Воротар провів у поточному сезоні 27 матчів (8 "сухих") та пропустив 37 голів.

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