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Одноклубник Маліновського та ще двоє зірок Серії А травмувались у товариській зустрічі

13:17 263 Читать на русском
Одноклубник Маліновського та ще двоє зірок Серії А травмувались у товариській зустрічі
Алексіс Санчес / Sempreinter

Товариська зустріч Колумбія – Чилі невдало завершилась одразу для трьох зіркових гравців.

Товариські матчі.

Колумбія – Чилі – 0:0

Колумбія та Чилі у товариській зустрічі не змогли виявити переможця. Окрім цього, збірні втратили трьох зіркових гравців під час гри.

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У складі збірної Колумбії вже на 23 хвилині попросив заміну одноклубник Маліновського Сапата. В чилійців двома хвилинами раніше травмувався Медель, а в другій половині через пошкодження поле покинув Алексіс Санчес. Додамо, що попри тотальну перевагу, Колумбія не змогла перемогти чилійців.

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Теги
Італія Чилі Чилі Колумбія Колумбія Алексіс Санчес Алексіс Санчес Гарі Медель Гарі Медель Дуван Сапата Дуван Сапата
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