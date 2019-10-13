Одноклубник Маліновського та ще двоє зірок Серії А травмувались у товариській зустрічі

Товариська зустріч Колумбія – Чилі невдало завершилась одразу для трьох зіркових гравців.

Товариські матчі.

Колумбія – Чилі – 0:0

Колумбія та Чилі у товариській зустрічі не змогли виявити переможця. Окрім цього, збірні втратили трьох зіркових гравців під час гри.

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У складі збірної Колумбії вже на 23 хвилині попросив заміну одноклубник Маліновського Сапата. В чилійців двома хвилинами раніше травмувався Медель, а в другій половині через пошкодження поле покинув Алексіс Санчес. Додамо, що попри тотальну перевагу, Колумбія не змогла перемогти чилійців.