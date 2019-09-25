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Одноклубник Маліновського Сапата зацікавив 2 клуби АПЛ, – ЗМІ

19:32 523 Читать на русском
Одноклубник Маліновського Сапата зацікавив 2 клуби АПЛ, – ЗМІ
Дуван Сапата / LaPresse

Форвард Аталанти Дуван Сапата потрапив до сфери зацікавлень англійських клубів.

Результативний колумбієць опинився на радарі Манчестер Юнайтед і лондонського Вест Хема, повідомляє Calciomercato.

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Сапата звернув на себе увагу виступами в минулому сезоні, забивши 28 м'ячів у всіх турнірах. МЮ перебуває у пошуках забивного форварда після від'їзду з Олд Траффорд Лукаку та Санчеса. Натомість Вест Хем пропонував 40 млн євро за колумбійського нападника ще минулої зими, коли ризикував втратити Арнаутовіча.

У сезоні 2019/20 Дуван Сапата провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи. Раніше ним також цікавилися дортмундська Борусія і Наполі.

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