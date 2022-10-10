Вінгер Аталанти Адемола Лукман постраждав від надто суворого арбітра у матчі проти Удінезе (2:2).

Одноклубник Руслана Маліновського на 36-й хвилині відкрив рахунок і побіг святкувати у фірмовому стилі, приклавши долоні до обличчя, наче бінокль. Адемола таким чином обігрує своє прізвище Лукман (Look man – "людина, яка дивитиься").

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Головний рефері Даніеле Довері сприйняв це за особисту образу, виписавши гравцю Аталанти жовтку картку. Ймовірно, суддя вирішив, що йому натякають на поганий зір. Лукман всіляко виправдовувався, але арбітр був невблаганним.

Додамо, що Довері не сильно образився на Аталанту, оскільки по перерві призначив для бергамасків пенальті, який реалізував Мурієль.

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