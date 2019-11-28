Одноклубник Маліновського, кривдник Локомотива і розкішний штрафний Дибали – претенденти на гол тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА оголосив список претендентів на звання найкращого голу в 5-му турі Ліги чемпіонів.

Перелік з чотирьох номінантів був опублікований в офіційному Twitter Ліги чемпіонів.

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За звання поборються Свен Бендер (Байєр), Пауло Дибала (Ювентус), Алехандро Гомес (Аталанта) і Лаутаро Мартінес (Інтер). Німець з льоту розстріляв ворота Локомотива після тонкої передачі партнера, аргентинець розкішно виконав штрафний з дуже гострого кута, одноклубник Маліновського потужним ударом завершив сольний прохід, а форвард міланців не змарнував видовищного кросу шведою від Лукаку.

Нагадаємо, у попередньому турі найкращим визнали гол вінгера Ювентуса Дугласа Кости у ворота Локомотива.

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