Одноклубник Луніна забив один із найкращих голів сезону – відео неймовірного удару

У 31 турі Сегунди нападник Ов'єдо Марко Сангальї забив гол, який увійде у число найефектніших моментів сезону.

На 65 хвилині матчу проти Естремадури Сангальї перехопив м'яч у середині поля і другим дотиком ефектним ударом з льоту поцілив у дев'ятку воріт суперника.

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Для 28-річного футболіста цей гол став третім у поточному розіграші Сегунди. Він перейшов в Ов'єдо влітку минулого року з Алькоркона.

До слова, Ов'єдо обіграв Естремадуру з рахунком 2:1 і покращив свої шанси на виживання в Сегунді.

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