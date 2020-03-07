toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Одноклубник Луніна забив один із найкращих голів сезону – відео неймовірного удару

19:22 743 Читать на русском
Одноклубник Луніна забив один із найкращих голів сезону – відео неймовірного удару
Марко Сангальї / ФК Ов'єдо

У 31 турі Сегунди нападник Ов'єдо Марко Сангальї забив гол, який увійде у число найефектніших моментів сезону.

На 65 хвилині матчу проти Естремадури Сангальї перехопив м'яч у середині поля і другим дотиком ефектним ударом з льоту поцілив у дев'ятку воріт суперника.

Лунін вразив директора Реала грою в матчі проти Тенеріфе

Для 28-річного футболіста цей гол став третім у поточному розіграші Сегунди. Він перейшов в Ов'єдо влітку минулого року з Алькоркона.

До слова, Ов'єдо обіграв Естремадуру з рахунком 2:1 і покращив свої шанси на виживання в Сегунді.

Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя в Сегунді

blog_ava
Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя в Сегунді
18:54
5583
Теги
Іспанія Сегунда Ов'єдо Ов'єдо Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Ніцца
21:00
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук