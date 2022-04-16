Форвард Спеції М'бала Нзола став головним героєм курйозу у матчі 33-го туру Серії А проти Інтера (1:3).

Нзола з'явився на полі на 60-й хвилині, вийшовши замість Маная при рахунку 0:1. Його ледь не одразу до себе підкликав головний рефері Мареска і сказав, щоб француз зняв сережку.

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Згідно з правилами, з прикрасами чи біжутерією заборонено грати. М'бала намагався зняти свою сережку, але йому це не вдалось зробити навіть із медичним персоналом за межами поля.

Головний тренер Спеції Тьягу Мотта не витримав і вже на 70-й хвилині зняв Нзола, випустивши Антіста. Після поєдинку він відмовився коментувати епізод: "Я не хочу говорити про конкретних людей. Вболівальники аплодували усій команді, адже знали, що ми викладались на повну".

Українець Віктор Коваленко за епізодом спостерігав із лави для запасних, адже був замінений одразу по перерві. "Орлята" розташувались 15-ми у турнірній таблиці Серії А.

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