Одноклубник Костевича забив гол у стилі Златана – шедевр з чемпіонату Польщі

В матчі 13 туру чемпіонату Польщі був забитий один з найкрасивіших голів сезону.

Познанський Лех нашого Володимира Костевича приймав Заглембе з Любіна. Гості впевнено лідирували в матчі, забивши два м'ячі. На 5-й компенсованій хвилині форвард Леха Крістіан Гютк'єр зорієнтувався після подачі з кутового і красивим ударом вразив ворота голкіпера Заглембе Домініка Гладуна.

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Цей гол не врятував команду Костевича від поразки, а сам українець вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу.

До слова, після 13 турів Лех посідає в турнірній таблиці Екстракласи 8 місце.

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